Ermöglichung großflächiger, hochfrequenter Beobachtung zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten von Satellitendaten

Axelspace Corporation, ein führender Entwickler und Betreiber von Mikrosatelliten, der sich der Verwirklichung seiner Vision "Space within Your Reach" verschrieben hat, gab heute bekannt, dass GRUS-3, eine Gruppe von sieben Mikrosatelliten der nächsten Generation zur Erdbeobachtung, frühestens im Juli 2026 gestartet werden soll.

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Seven flight model of GRUS-3 next-generation Earth observation microsatellites ©Axelspace

Die sieben GRUS-3-Mikrosatelliten werden an Bord der Rideshare-Mission "Transporter-17" von Exolaunch, einem weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Startmanagement, Satellitenintegration und -ausbringung, von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA, aus gestartet.

Derzeit betreiben wir im Rahmen unseres Erdbeobachtungsdatendienstes AxelGlobe fünf optische Erdbeobachtungs-Mikrosatelliten, GRUS-1. Mit dem Start seines Nachfolgers, GRUS-3, wird die Satellitenkonstellation auf mehr als 10 Satelliten erweitert.

Ermöglichung einer großflächigen, hochfrequenten Beobachtung

GRUS-3 wird einmal täglich Bilder der Erdoberfläche an derselben Stelle für Standorte nördlich des 25. Breitengrades aus einer Umlaufbahn in 585 km Höhe aufnehmen. Er verfügt über eine räumliche Auflösung (GSD) von 2,2 Metern, wobei jeder Satellit eine effektive Schwadbreite von 28,3 km und eine maximale Aufnahmelänge von 1.356 km hat. Die kombinierte tägliche Aufnahmekapazität beträgt 2,3 Millionen km² über sieben Satelliten.

Durch die Ermöglichung einer großflächigen, hochfrequenten Beobachtung ermöglicht GRUS-3 eine schnellere und kontinuierliche Überwachung von Veränderungen auf der Erdoberfläche.

Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten von Erdbeobachtungsdaten

GRUS-3 ist neu mit dem Spektralband "Coastal Blue" ausgestattet, das sich besonders für die Erfassung von Informationen unter der Wasseroberfläche eignet. Neben der Erfassung von Echtfarbbildern und Daten zur Analyse des Vegetationszustands, wie bei GRUS-1, kann GRUS-3 auch flache Küstenmerkmale wie die Meeresbodentopografie und Seegraswiesen beobachten.

Durch die Kombination der verbesserten Beobachtungsfrequenz und Leistungsfähigkeit von GRUS-3 mit unserer Technologie zur Lageregelung von Satelliten die eine bedarfsgerechte Bildaufnahme bestimmter Gebiete ermöglicht werden wir der wachsenden Nachfrage in einer Vielzahl von Bereichen gerecht, darunter Umwelt und Sicherheit sowie Präzisionslandwirtschaft, Waldüberwachung und Kartografie.

Zum vollständigen Artikel: https://www.axelspace.com/news/grus-3_launch/

Pressemitteilung zu den GRUS-3-Teleskopen: https://www.axelspace.com/news/grus-3_nikon_telescopes/

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