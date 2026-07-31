The following instruments on XETRA do have their first trading 31.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.07.2026
Aktien
1 US0561551047 Babcock International Group PLC ADR
2 US45107P1012 Ibiden Co. Ltd. ADR
3 JP3134450000 Ishii Hyoki Co. Ltd.
4 JP3272780002 MERF Inc.
5 CA87234Y3086 TDB Split Corp.
6 SE0009496482 Africa Resources AB
7 CA50214N1XXX L'Oréal S.A. CDR
8 BMG6661B2045 North Mining Shares Co. Ltd.
9 US18912E3062 Cloudastructure Inc.
10 CA6076773093 Modern Plant Based Foods Inc.
Anleihen
1 US49456BBXXX Kinder Morgan Inc.
2 US49456BBXXX Kinder Morgan Inc.
3 US694308LXXX Pacific Gas & Electric Company
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 US91282CRXXX United States of America
8 USL55906AXXX J&F Luxembourg Finance S.à r.l.
9 US87165BBXXX Synchrony Financial
10 US87165BBXXX Synchrony Financial
11 US91282CRXXX United States of America
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.07.2026
Aktien
1 US0561551047 Babcock International Group PLC ADR
2 US45107P1012 Ibiden Co. Ltd. ADR
3 JP3134450000 Ishii Hyoki Co. Ltd.
4 JP3272780002 MERF Inc.
5 CA87234Y3086 TDB Split Corp.
6 SE0009496482 Africa Resources AB
7 CA50214N1XXX L'Oréal S.A. CDR
8 BMG6661B2045 North Mining Shares Co. Ltd.
9 US18912E3062 Cloudastructure Inc.
10 CA6076773093 Modern Plant Based Foods Inc.
Anleihen
1 US49456BBXXX Kinder Morgan Inc.
2 US49456BBXXX Kinder Morgan Inc.
3 US694308LXXX Pacific Gas & Electric Company
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 US91282CRXXX United States of America
8 USL55906AXXX J&F Luxembourg Finance S.à r.l.
9 US87165BBXXX Synchrony Financial
10 US87165BBXXX Synchrony Financial
11 US91282CRXXX United States of America
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
© 2026 Xetra Newsboard