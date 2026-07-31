The following instruments on XETRA do have their first trading 31.07.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.07.2026Aktien1 US0561551047 Babcock International Group PLC ADR2 US45107P1012 Ibiden Co. Ltd. ADR3 JP3134450000 Ishii Hyoki Co. Ltd.4 JP3272780002 MERF Inc.5 CA87234Y3086 TDB Split Corp.6 SE0009496482 Africa Resources AB7 CA50214N1XXX L'Oréal S.A. CDR8 BMG6661B2045 North Mining Shares Co. Ltd.9 US18912E3062 Cloudastructure Inc.10 CA6076773093 Modern Plant Based Foods Inc.Anleihen1 US49456BBXXX Kinder Morgan Inc.2 US49456BBXXX Kinder Morgan Inc.3 US694308LXXX Pacific Gas & Electric Company4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG7 US91282CRXXX United States of America8 USL55906AXXX J&F Luxembourg Finance S.à r.l.9 US87165BBXXX Synchrony Financial10 US87165BBXXX Synchrony Financial11 US91282CRXXX United States of America12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale