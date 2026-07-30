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Donnerstag, 30.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Vor China-Exportstopp: Firma könnte sich Zugriff auf 12-Mrd.-$-Chance sichern
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WKN: A1W50T | ISIN: GG00BB0RDB98 | Ticker-Symbol: 5B3
Frankfurt
30.07.26 | 10:09
1,090 Euro
+7,92 % +0,080
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,0801,14020:23
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED1,090+7,92 %
CLOUDASTRUCTURE INC0,171+0,83 %
MODERN PLANT BASED FOODS INC0,050+39,89 %
ORLA MINING LTD7,904+1,26 %
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