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Donnerstag, 30.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Vor China-Exportstopp: Firma könnte sich Zugriff auf 12-Mrd.-$-Chance sichern
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WKN: A40C6W | ISIN: CA6076772004 | Ticker-Symbol: L3O0
Tradegate
30.07.26 | 09:43
0,021 Euro
-41,57 % -0,015
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MODERN PLANT BASED FOODS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MODERN PLANT BASED FOODS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0200,05017:42
0,0180,05016:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CLOUDASTRUCTURE
CLOUDASTRUCTURE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CLOUDASTRUCTURE INC0,159-6,01 %
MODERN PLANT BASED FOODS INC0,021-41,57 %
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