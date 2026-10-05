NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 5. Oktober 2026 / Neil Harrison wechselt zu Chervon als Vice President Sales, Marketing und Managing Director von Chervon Canada; er tritt seine Stelle am Montag, dem 5. Oktober 2026, an und berichtet an CEO Joe Galli.

Harrison bringt mehr als 23 Jahre Erfahrung im Bereich professioneller und privater Elektrowerkzeuge mit. Nach seinem Studium des Umweltforschungsmanagements und seinem Abschluss an der University of Western Ontario in London, Ontario, begann Harrison seine Karriere in der Werkzeugbranche im Jahr 2003 bei Black & Decker/DeWalt und durchlief verschiedene Positionen in den Bereichen Vertrieb, Betrieb und Produktmanagement. Im Jahr 2006 wechselte Harrison zu Bosch Canada als Marketingmanager für die Marke SKIL. Anschließend war er als Kundenbetreuer bei Hilti Canada tätig.

Im Jahr 2008 wechselte Harrison zu TTI/Milwaukee, wo er eine beeindruckende 17-jährige Karriere startete und Führungspositionen in den Bereichen Produktmanagement, Vertriebskanalmanagement und Marketingmanagement bekleidete. Er leitete regionale Vertriebsteams in den Industriebau-Vertriebskanälen für Ontario und Ostkanada und baute zudem ein nationales Außendienstteam für die Bereiche Eisenwaren und Automobil auf und leitete dieses.

Zuletzt war Harrison Managing Director bei Klingspor Abrasives Canada, wo er das gesamte kanadische Geschäft einschließlich Vertrieb, Marketing, Lager und Betrieb, Personalwesen sowie Finanzen leitete.

Im Laufe seiner Karriere hat sich Harrison als starke Führungspersönlichkeit profiliert, die nachweislich herausragende Mitarbeiter, Marken und Kundenbeziehungen entwickelt sowie Geschäftsbereiche im kanadischen Markt ausgebaut hat. "Wir freuen uns sehr, Neil nun als Leiter von Chervon Canada an Bord zu haben", sagt CEO Joe Galli. "Neils beeindruckende Führungsqualitäten, seine betriebswirtschaftlichen Kompetenzen und seine Kundenorientierung machen ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung unseres kanadischen Geschäfts."

"Ich kann es kaum erwarten, mit dem Aufbau und der Leitung unserer kanadischen Geschäftseinheit hier bei Chervon zu beginnen", sagte Harrison. "Chervon setzt sich eindeutig dafür ein, ein führendes kanadisches Unternehmen aufzubauen, und ich bin sehr dankbar, diese neue Aufgabe leiten zu dürfen."

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Geräte für den Außenbereich (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit die Märkte für industrielle, professionelle und private Verbraucher.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

Pressekontakt:

Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com

QUELLE: Chervon

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86117Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86117&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000XXXMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.