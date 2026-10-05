NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 5. Oktober 2026 / Daniel L. Abbott tritt mit Wirkung zum Montag, dem 5. Oktober 2026, als Director of Sales - Western U.S.A. bei Chervon ein und berichtet an den Senior Vice President Matt DeFeo.

Abbott bringt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Elektrowerkzeuge, motorbetriebene Gartengeräte und Heimwerkerbedarf mit. Nach seinem Abschluss an der Long Beach State University diente Abbott vier Jahre lang in der US-Luftwaffe. Anschließend wurde Abbott Filialleiter bei Home Depot in Huntington Beach, Kalifornien.

Anschließend wechselte Abbott zu TTI/Milwaukee, wo er 24 Jahre lang ein hochkarätiges Vertriebsteam an der Westküste aufbaute, leitete und führte. Abbott stieg in Positionen mit zunehmender Verantwortung auf, bis er schließlich die Leitung eines Vertriebsteams mit über 700 Vertriebsmitarbeitern übernahm.

"Abbott ist eine bewährte und außergewöhnliche Führungskraft und ein Mentor für vielversprechende Vertriebstalente", sagt SVP Matt DeFeo. "Sein unermüdlicher Fokus auf die Zusammenarbeit mit Großkunden auf Filialebene hat in seinen Zuständigkeitsbereichen jahrelanges außergewöhnliches Wachstum ausgelöst."

"Ich schätze mich sehr glücklich, in dieser Entwicklungsphase von Chervon erneut mit Matt DeFeo zusammenarbeiten zu dürfen", sagt Abbott. "Für mich ist klar, dass Chervon dank fortschrittlicher Technologie und spannender neuer Produktentwicklungen über ein enormes Wachstumspotenzial verfügt. Ich freue mich darauf, daran zu arbeiten, unser volles Potenzial auszuschöpfen."

# # #

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

Pressekontakt:

Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com

QUELLE: Chervon

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86118Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86118&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000XXXMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.