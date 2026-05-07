|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACCELLERON INDUSTRIES AG ADR
|US00449R1095
|1,8766 USD
|1,5973 EUR
|ACRINOVA AB
|SE0015660014
|3,75 SEK
|0,3453 EUR
|ACRINOVA AB B
|SE0015660030
|3,75 SEK
|0,3453 EUR
|ADDLIFE AB
|SE0014401378
|1,5 SEK
|0,1381 EUR
|ADMIRAL GROUP PLC
|GB00B02J6398
|0,9 GBP
|1,0414 EUR
|AG BARR PLC
|GB00B6XZKY75
|0,1527 GBP
|0,1766 EUR
|ALIMAK GROUP AB
|SE0007158910
|3,3 SEK
|0,3039 EUR
|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
|BE0974293251
|-
|1 EUR
|ATTENDO AB
|SE0007666110
|0,9 SEK
|0,0828 EUR
|BANK OF MARIN BANCORP
|US0634251021
|0,25 USD
|0,2127 EUR
|CANADIAN UTILITIES LIMITED
|CA1367178326
|0,4623 CAD
|0,2887 EUR
|CLARKSON PLC
|GB0002018363
|0,79 GBP
|0,9141 EUR
|COMBINEDX AB
|SE0012065589
|1 SEK
|0,0921 EUR
|CT HEALTHCARE TRUST PLC
|GB00BZCNLL95
|0,027 GBP
|0,0312 EUR
|DAIMLER TRUCK HOLDING AG
|DE000DTR0CK8
|-
|1,9 EUR
|DEDICARE AB
|SE0003909282
|1,75 SEK
|0,1611 EUR
|DEUTSCHE POST AG ADR
|US25157Y2028
|1,103 USD
|0,9388 EUR
|DEUTSCHE POST AG CDR
|CA25161B1076
|0,5536 USD
|0,4712 EUR
|DR HORTON INC
|US23331A1097
|0,45 USD
|0,383 EUR
|DUNEDIN INCOME GROWTH INVESTMENT TRUST P ...
|GB0003406096
|0,074 GBP
|0,0856 EUR
|EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC
|US27616P3010
|0,45 USD
|0,383 EUR
|ENQUEST PLC
|GB00B635TG28
|0,008 GBP
|0,0092 EUR
|EPIROC AB ADR
|US29429L4023
|0,205 USD
|0,1745 EUR
|FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|SG1U27933225
|0,0005 SGD
|0,0003 EUR
|FIRSTENERGY CORPORATION
|US3379321074
|0,465 USD
|0,3957 EUR
|FRANKLIN ELECTRIC CO INC
|US3535141028
|0,28 USD
|0,2383 EUR
|FS BANCORP INC
|US30263Y1047
|0,29 USD
|0,2468 EUR
|FUCHS SE
|DE000A3E5D64
|-
|1,23 EUR
|FUCHS SE ST
|DE000A3E5D56
|-
|1,22 EUR
|GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED
|JE00B6173J15
|0,0175 GBP
|0,0202 EUR
|GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
|MU0117U00026
|0,0095 SGD
|0,0063 EUR
|H&M HENNES & MAURITZ AB ADR
|US4258831050
|0,0774 USD
|0,0659 EUR
|HANNOVER RUECK SE
|DE0008402215
|-
|12,5 EUR
|HOCHSCHILD MINING PLC
|GB00B1FW5029
|0,05 USD
|0,0425 EUR
|IBSTOCK PLC
|GB00BYXJC278
|0,015 GBP
|0,0173 EUR
|INCHCAPE PLC
|GB00B61TVQ02
|0,228 GBP
|0,2638 EUR
|INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD
|SG1U47933908
|0,012 SGD
|0,008 EUR
|INVISIO AB
|SE0001200015
|3 SEK
|0,2763 EUR
|JAMES HALSTEAD PLC
|GB00B0LS8535
|0,0285 GBP
|0,0329 EUR
|JD WETHERSPOON PLC
|GB0001638955
|0,04 GBP
|0,0462 EUR
|KB HOME
|US48666K1097
|0,25 USD
|0,2127 EUR
|KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA
|NO0010833262
|0,25 USD
|0,2127 EUR
|LANSON-BCC
|FR0004027068
|-
|0,6 EUR
|LOOMIS AB
|SE0014504817
|20 SEK
|1,842 EUR
|LOUIS HACHETTE GROUP
|FR001400TL40
|-
|0,054 EUR
|MAGYAR BANCORP INC
|US55977T2087
|0,1 USD
|0,0851 EUR
|MATSON INC
|US57686G1058
|0,36 USD
|0,3064 EUR
|ME GROUP INTERNATIONAL PLC
|GB0008481250
|0,0479 GBP
|0,0554 EUR
|MEDACTA GROUP SA
|CH0468525222
|0,55 CHF
|0,6012 EUR
|MEDISTIM ASA
|NO0010159684
|8 NOK
|0,7322 EUR
|MIDSONA AB
|SE0000565228
|0,22 SEK
|0,0202 EUR
|MYCRONIC AB
|SE0025158629
|3,25 SEK
|0,2993 EUR
|NOLATO AB
|SE0015962477
|1,7 SEK
|0,1565 EUR
|NORTHWEST BANCSHARES INC
|US6673401039
|0,2 USD
|0,1702 EUR
|NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
|NO0010196140
|0,8 NOK
|0,0732 EUR
|NP3 FASTIGHETER AB
|SE0006342333
|1,6 SEK
|0,1473 EUR
|OM HOLDINGS LIMITED
|BMG6748X1048
|0,01 AUD
|0,0061 EUR
|OP BANCORP
|US67109R1095
|0,14 USD
|0,1191 EUR
|PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORPORATION
|US7046991078
|0,05 USD
|0,0425 EUR
|PRADA SPA ADR
|US73942H1005
|0,3834 USD
|0,3263 EUR
|RELX PLC
|GB00B2B0DG97
|0,48 GBP
|0,5554 EUR
|RENAULT SA ADR
|US7596734035
|0,5078 USD
|0,4322 EUR
|SAP SE CDR
|CA78437E1088
|0,164 USD
|0,1396 EUR
|SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD
|SG1BI7000000
|0,011 SGD
|0,0073 EUR
|SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION AD ...
|US82706C1080
|0,5 USD
|0,4255 EUR
|STADLER RAIL AG
|CH0002178181
|0,5 CHF
|0,5465 EUR
|STORSKOGEN GROUP AB
|SE0016797732
|0,11 SEK
|0,0101 EUR
|STRAITS TRADING COMPANY LIMITED
|SG1J49001550
|0,08 SGD
|0,0537 EUR
|SUPERMARKET INCOME REIT PLC
|GB00BF345X11
|0,0154 GBP
|0,0178 EUR
|SYMRISE AG
|DE000SYM9999
|-
|1,25 EUR
|TAYLOR MARITIME LIMITED
|GG00BTZC2850
|0,02 USD
|0,017 EUR
|THAI LIFE INSURANCE PCL NVDR
|THA848010R13
|0,6 THB
|0,0158 EUR
|TRIMAS CORPORATION
|US8962152091
|0,04 USD
|0,034 EUR
|UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED
|SG1J21887414
|0,123 SGD
|0,0825 EUR
|VEIDEKKE ASA
|NO0005806802
|11,25 NOK
|1,0297 EUR
|VOSSLOH AG
|DE0007667107
|-
|1,15 EUR
|WEE HUR HOLDINGS LTD
|SG1W55939399
|0,01 SGD
|0,0067 EUR
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