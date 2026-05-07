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WKN: DTR0CK | ISIN: DE000DTR0CK8 | Ticker-Symbol: DTG
Xetra
07.05.26 | 12:23
42,470 Euro
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ACRINOVA AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACRINOVA AB1,180-4,06 %
ADDLIFE AB13,210-2,87 %
ADMIRAL GROUP PLC36,900-6,15 %
AG BARR PLC7,4500,00 %
ALIMAK GROUP AB10,100+4,88 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV68,08-2,21 %
ATTENDO AB9,660+5,06 %
BANK OF MARIN BANCORP21,870-1,06 %
CANADIAN UTILITIES LIMITED30,280-0,85 %
CLARKSON PLC55,50-3,48 %
COMBINEDX AB3,380+0,30 %
CT HEALTHCARE TRUST PLC1,5000,00 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG42,470-3,19 %
DEDICARE AB4,235+2,79 %
DR HORTON INC127,25+0,20 %
DUNEDIN INCOME GROWTH INVESTMENT TRUST PLC--
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC19,700-1,00 %
ENQUEST PLC0,197-11,26 %
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST0,151-1,95 %
FIRSTENERGY CORPORATION38,790+0,15 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC84,000,00 %
FS BANCORP INC41,460+0,22 %
FUCHS SE38,300-3,67 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED--
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD0,204-0,97 %
HANNOVER RUECK SE246,60-5,30 %
HOCHSCHILD MINING PLC7,570+1,95 %
IBSTOCK PLC1,130+1,80 %
INCHCAPE PLC9,500-1,55 %
INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD0,298+3,47 %
INVISIO AB23,540-3,68 %
JAMES HALSTEAD PLC1,600+3,23 %
JD WETHERSPOON PLC6,800+2,26 %
KB HOME41,350+1,75 %
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA9,120-2,25 %
LANSON-BCC27,100+0,37 %
LOOMIS AB41,260-2,23 %
LOUIS HACHETTE GROUP1,662+0,54 %
MAGYAR BANCORP INC17,4100,00 %
MATSON INC154,00-1,28 %
ME GROUP INTERNATIONAL PLC1,770+0,57 %
MEDACTA GROUP SA152,00-1,30 %
MEDISTIM ASA21,700+4,83 %
MIDSONA AB1,110+0,45 %
MYCRONIC AB27,500-0,22 %
NOLATO AB4,530-0,22 %
NORTHWEST BANCSHARES INC11,700-0,85 %
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA1,363-4,82 %
NP3 FASTIGHETER AB24,200+1,68 %
OM HOLDINGS LIMITED0,1570,00 %
OP BANCORP12,1000,00 %
PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORPORATION36,000-0,55 %
RELX PLC30,4400,00 %
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD0,112-5,88 %
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION ADR210,000,00 %
STADLER RAIL AG25,760-1,15 %
STORSKOGEN GROUP AB0,886-0,74 %
STRAITS TRADING COMPANY LIMITED1,1700,00 %
SUPERMARKET INCOME REIT PLC0,940-2,08 %
SYMRISE AG74,64-1,74 %
TAYLOR MARITIME LIMITED0,650+5,69 %
THAI LIFE INSURANCE PCL NVDR0,250-6,72 %
TRIMAS CORPORATION35,600+0,56 %
UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED2,820+0,71 %
VEIDEKKE ASA16,660-2,00 %
VOSSLOH AG79,58+0,28 %
WEE HUR HOLDINGS LTD0,464-2,52 %
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