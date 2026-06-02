Beim Wettlauf um Marktanteile bei elektrischen Fernstrecken-Lkw hatte MAN zumindest mit einer Konfiguration gegenüber Daimler Truck die Nase vorn: Dem für die Automotive-Logistik so wichtigen Lowliner. Doch nach dem MAN eTGX soll kommendes Jahr auch der Mercedes-Benz eActros als Lowliner kommen. Lowliner zeichnen sich durch eine besonders niedrige Aufsattelhöhe von 950 mm aus, was den Einsatz von sogenannten Megatrailern mit drei Metern Innenladehöhe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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