The following instruments on XETRA do have their first trading 12.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.05.2026
Aktien
1 US71531U1025 Pershing Square Inc.
2 CA0886621014 Beyond Minerals Inc.
3 AU0000374274 Breakthrough Mineral Ltd.
4 US30069T1016 Excelerate Energy Inc.
5 CA3490243076 Fort Technology Inc.
6 CA57779G1037 Maximus Metals Inc.
7 CA89072T1021 Topicus.com Inc.
8 CA0813793076 BeMetals Corp.
9 GB00BW9JXM40 Caledonian Holdings PLC
10 US4831193010 Kala Bio Inc.
11 GG00BWZ6KJ56 Taylor Maritime Ltd.
Anleihen/ETF
1 US532457DR63 Eli Lilly and Co.
2 US532457DL93 Eli Lilly and Co.
3 US532457DP08 Eli Lilly and Co.
4 US532457DQ80 Eli Lilly and Co.
5 XS3367254458 Kraft Heinz Foods Co.
6 XS3350962745 Arion Bank hf.
7 AT0000A3UQ65 Erste Group Bank AG
8 XS3367254532 Kraft Heinz Foods Co.
9 USG8539EAD79 Studio City Company Ltd.
10 XS3357207417 UNIQA Insurance Group AG
11 US532457DM76 Eli Lilly and Co.
12 AT0000A3TZY1 Erste Group Bank AG
13 XS3373371551 EUROFIMA
14 XS3366268541 INEOS Finance PLC
15 XS3372781750 Westpac Securities NZ Ltd.
16 US202795KC39 Commonwealth Edison Co.
17 US532457DJ48 Eli Lilly and Co.
18 EE0000004109 Estland, Republik
19 XS3368835719 Landsbankinn hf.
20 US78442PGG54 SLM Corp.
21 DE000A4ESDY8 TRATON Finance Luxembourg S.A.
22 US136375DX72 Canadian National Railway Co.
23 US136375DY55 Canadian National Railway Co.
24 US532457DK11 Eli Lilly and Co.
25 DE000HEL4BL9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 IE000TMJDGV1 Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF
27 IE000PEYL7P5 Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF
28 IE000KG7KXI7 Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF
29 IE000EQGURT5 Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF
30 IE00097WZHZ9 iShares FTSE All-World UCITS ETF
31 IE0004YCLDW1 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF
32 XS3330165328 WisdomTree 1-Day Equity Put Premium ETF
