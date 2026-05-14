Europas Gasmarkt bleibt angespannt. Niedrige Speicherstände und hohe Kosten für Flüssigerdgas verschärfen die Debatte über Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Der jüngste Winter hat das Problem noch deutlicher gemacht. Europa fehlt es weiter an verlässlichen Gasquellen in der eigenen Nachbarschaft. Genau deshalb rücken Projekte in Mittel- und Osteuropa wieder stärker in den Blick. Europa startet mit schwachen Reserven in die neue Füllsaison Die Ausgangslage für den kommenden Winter ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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