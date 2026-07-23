Der Boom der Künstlichen Intelligenz verändert nicht nur die Technologiebranche, sondern sorgt auch für einen rasant steigenden Energiebedarf. Davon profitiert der US-Pipelinebetreiber Kinder Morgan, der dank der wachsenden Erdgasnachfrage seine Gewinne deutlich steigern und seine langfristigen Wachstumspläne weiter ausbauen kann. Rekordergebnis im zweiten Quartal Der US-amerikanische Pipelinebetreiber Kinder Morgan hat im zweiten Quartal 2026 ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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