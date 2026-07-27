Die europäische Energieversorgung steht durch die dramatische Eskalation im Nahen Osten vor einer kritischen Zerreißprobe. Eine aktuelle Analyse des Rohstoff- und Datendienstleisters Kpler belegt, dass der Schiffsverkehr durch das Nadelöhr von Bab al-Mandab nach den jüngsten Drohungen bereits um 34 % eingebrochen ist. Anlass für den drastischen Rückgang ist der jüngste Raketenangriff der jemenitischen Houthi-Miliz, die im Roten Meer die beiden saudischen Öltanker "Encelia" und "Layla" attackiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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