2,04 Milliarden US-Dollar NPV: Der Wert dieses europäischen Gasprojekts steigt um 16

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2,04 Milliarden US-Dollar NPV10 für die risikogewichteten bedingten 2C-Ressourcen der Kategorie "Development Pending" des Kiskunhalas-Tiefengasprojekts im Süden Ungarns. Diese Zahl verdient Aufmerksamkeit.

Dieser Artikel wird im Auftrag von CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FSE: 4JH WKN: A3EKUB |) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

2026 entwickelt sich zunehmend zum Jahr der Rohstoffe.

Gold ist stark gestiegen.

Silber ist regelrecht explodiert.

Kupfer hat deutlich zugelegt.

Die Ölmärkte werden von geopolitischen Spannungen erschüttert.

Und in Europa ist Erdgas erneut zu einem der strategisch wichtigsten Rohstoffe des Kontinents geworden.

Für Anleger, die CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC | FSE: 4JH | WKN: A3EKUB ) verfolgen, hat sich dieses veränderte Energieumfeld nun in einer konkreten Zahl niedergeschlagen:

2,04 Milliarden US-Dollar NPV10 für die risikogewichteten bedingten 2C-Ressourcen der Kategorie "Development Pending" des Kiskunhalas-Tiefengasprojekts im Süden Ungarns.

Diese Zahl verdient Aufmerksamkeit.

Denn die aktualisierte unabhängige Bewertung von CanCambria hat den geschätzten NPV10 dieses Teils von Kiskunhalas um rund 278 Millionen US-Dollar beziehungsweise 16% erhöht - von 1,762 Milliarden US-Dollar auf 2,04 Milliarden US-Dollar.

Und vielleicht noch wichtiger: Diese unabhängige Bewertung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem CanCambria bereits kommerzielle Verhandlungen mit potenziellen strategischen Partnern über ein mögliches Joint Venture für bis zu 50% seiner bohrbereiten Ba-IX-Bergbaulizenz führt.

Fügt man diese einzelnen Entwicklungen zusammen, könnte die CanCambria-Story gerade in eine völlig neue Phase eintreten.

2,04 Milliarden US-Dollar

Beginnen wir mit der Zahl, die sofort ins Auge fällt.

2,04 Milliarden US-Dollar.

Das ist der aktualisierte geschätzte NPV10 der risikogewichteten bedingten 2C-Ressourcen der Kategorie "Development Pending" von CanCambria.

Die unabhängige Bewertung wurde von Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering Ltd., einem unabhängigen qualifizierten Reservengutachter, gemäß dem Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook erstellt.

Die zugrunde liegende Ressourcenschätzung hat sich nicht verändert.

Die 2C-Ressourcen der Kategorie "Development Pending" bleiben bei:

571,9 Milliarden Kubikfuß Erdgas

und

59,6 Millionen Barrel Kondensat

auf risikogewichteter, netto förderbarer Basis.

Was sich geändert hat, ist die langfristige Erdgaspreisannahme.

Die vorherige Bewertung verwendete 10 US-Dollar/MMBtu.

Die aktualisierte Bewertung verwendet 12 US-Dollar/MMBtu.

Das Ergebnis?

Bisheriger NPV10:

1,762 Milliarden US-Dollar

Aktualisierter NPV10:

2,04 Milliarden US-Dollar

Steigerung:

278 Millionen US-Dollar

Prozentuale Steigerung:

16%

Das zeigt etwas äußerst Wichtiges über Kiskunhalas:

Das Projekt verfügt über einen enormen Hebel auf die europäischen Erdgaspreise.

Und 12 US-Dollar für Gas könnten keineswegs eine aggressive Annahme sein

Genau hier wird die aktualisierte Bewertung besonders interessant.

Laut der Mitteilung von CanCambria lagen die europäischen Day-Ahead-Erdgaspreise zum genannten Zeitpunkt bei rund 18,50 US-Dollar/MMBtu, während sowohl der Durchschnitt der vergangenen sechs Monate als auch der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre über 15 US-Dollar/MMBtu lagen.

Der unabhängige Gutachter verwendete jedoch lediglich:

12 US-Dollar/MMBtu.

Das liegt rund 40% unter dem in der Unternehmensmeldung genannten Spotpreis.

Mit anderen Worten:

Der NPV10 von 2,04 Milliarden US-Dollar basiert nicht darauf, den damals aktuellen europäischen Spotpreis einfach unbegrenzt in die Zukunft fortzuschreiben.

Stattdessen wird eine deutlich niedrigere langfristige Preisannahme verwendet.

Und das makroökonomische Umfeld zeigt weiterhin sehr deutlich, warum Europas Versorgungssicherheit bei Erdgas von entscheidender Bedeutung ist.

Europa hat erneut ein Problem mit seiner Energiesicherheit

Europa hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine bereits einen historischen Energieschock erlebt.

Nun hat eine weitere geopolitische Krise eine andere Schwachstelle offengelegt:

LNG-Lieferungen aus dem Nahen Osten.

Die Straße von Hormus ist zu einem kritischen Brennpunkt für die globalen Energiemärkte geworden und trägt zu Störungen der LNG-Ströme sowie zu erneuter Volatilität bei den europäischen Erdgaspreisen bei.

Europa steht damit erneut vor derselben unbequemen Frage:

Woher soll die sichere Energieversorgung des Kontinents kommen?

Für CanCambria (TSXV: CCEC | FSE: 4JH | WKN: A3EKUB ) ist diese Frage von enormer Bedeutung.

Kiskunhalas ist kein LNG-Projekt, das Tausende Kilometer entfernt liegt.

Es ist nicht auf Schiffe angewiesen, die geopolitische Engpässe passieren müssen.

Es handelt sich um ein europäisches Onshore-Erdgasprojekt in Ungarn.

Dieser Unterschied könnte zunehmend wertvoller werden.

1,1 Billionen Kubikfuß - plus 116,6 Millionen Barrel

Und die Bewertung von 2,04 Milliarden US-Dollar gilt lediglich für eine Kategorie innerhalb einer deutlich größeren Ressourcenbasis.

Über alle Kategorien hinweg weist CanCambria für das Unternehmen kombinierte bedingte 2C-Ressourcen im Best-Estimate-Szenario von:

1,1 Billionen Kubikfuß Erdgas

sowie

116,6 Millionen Barrel Kondensat

aus.

Das sind erhebliche Größenordnungen für ein kleines Energieunternehmen.

CanCambria bezeichnet Kiskunhalas als eines der größten unerschlossenen Onshore-Erdgasprojekte Mitteleuropas.

Und anders als bei vielen großen Rohstoffprojekten, deren mögliche Kommerzialisierung ein Jahrzehnt oder länger dauern kann, sieht das Entwicklungsmodell des Unternehmens einen wesentlich kürzeren Zeitrahmen vor.

Erste Gasproduktion für Mitte 2027 geplant

Die aktualisierte unabhängige Bewertung geht von folgendem Zeitplan aus:

Erste Produktion Mitte 2027.

Die vollständige Feldentwicklung soll anschließend im Jahr 2028 hochgefahren werden und eine Entwicklungsgeschwindigkeit von etwa sechs Bohrungen pro Jahr erreichen.

Das modellierte Entwicklungsinventar umfasst:

112 Bohrungen.

Damit ergibt sich ein potenzielles Entwicklungsprofil, das weit über eine erste Bohrkampagne hinausgeht.

Doch es gibt einen weiteren Teil der CanCambria-Story, der den Zeitpunkt dieser Bewertung von 2,04 Milliarden US-Dollar besonders interessant macht.

CanCambria verhandelt bereits mit potenziellen JV-Partnern

CanCambria hatte zuvor einen formellen Farm-Out-Prozess für einen Anteil von bis zu 50% an seiner 32.604 Netto-Acres großen und bohrbereiten Ba-IX-Bergbaulizenz gestartet.

Der Prozess wird von der Raiffeisen Bank International AG begleitet.

Und dieser Prozess ist bereits deutlich vorangeschritten.

Potenzielle strategische Partner wurden identifiziert.

Vertraulichkeitsvereinbarungen wurden unterzeichnet.

Interessierte Parteien haben die technischen Informationen geprüft.

Und besonders wichtig:

Die technische Projektbewertung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Parteien befinden sich nun in kommerziellen Verhandlungen.

CanCambria verfolgt das Ziel, zunächst ein formelles, unverbindliches Term Sheet abzuschließen, bevor die finale Due Diligence, die Ausarbeitung umfassender Transaktionsdokumente und letztlich ein möglicher Abschluss erfolgen.

Es gibt keine Garantie dafür, dass eine JV-Transaktion abgeschlossen wird.

Doch betrachten wir die Abfolge:

Technische Bewertung abgeschlossen.

Kommerzielle Verhandlungen laufen.

Aktualisierter NPV10 von 2,04 Milliarden US-Dollar.

Bohrbeginn für Q1 2027 geplant.

Erste Gasproduktion für Mitte 2027 angestrebt.

Diese Entwicklungen stehen nicht mehr unabhängig voneinander.

Sie beginnen, sich zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.

Was könnte ein strategischer Partner sehen?

Anleger sollten das Projekt an dieser Stelle einmal aus der Perspektive eines potenziellen Industriepartners betrachten.

Man hat ein Projekt mit erheblichen bedingten Erdgas- und Kondensatressourcen.

Man hat eine unabhängige Bewertung, die den risikogewichteten bedingten 2C-Ressourcen der Kategorie "Development Pending" einen NPV10 von 2,04 Milliarden US-Dollar zuschreibt.

Man hat einen europäischen Markt, der erhebliche Preise für Erdgas zahlt.

Man hat wachsende Sorgen hinsichtlich importiertem LNG und der europäischen Energiesicherheit.

Und man hat ein Onshore-Projekt, das direkt in Mitteleuropa liegt.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum strategische Parteien diese Gelegenheit genauer untersuchen wollen.

Die entscheidende Frage ist nun, ob dieses Interesse in eine Transaktion umgewandelt werden kann.

Das Joint Venture könnte die Brücke zwischen Ressource und Produktion bilden

Für CanCambria (TSXV: CCEC | FSE: 4JH | WKN: A3EKUB ) könnte ein erfolgreicher Farm-Out weit mehr darstellen als nur einen weiteren Unternehmensmeilenstein.

Er könnte potenziell das Kapital und die technische Unterstützung bereitstellen, die notwendig sind, um Kiskunhalas schneller in Richtung Entwicklung zu bringen und gleichzeitig CanCambrias eigenen Anteil an den Entwicklungsausgaben zu reduzieren.

Das ist wichtig, denn praktisch jedes kleine Rohstoffunternehmen steht irgendwann vor derselben entscheidenden Frage:

Wie finanziert man die Entwicklung, ohne den Wert für die bestehenden Aktionäre massiv zu verwässern?

Ein strategisches Joint Venture ist eine mögliche Antwort.

CanCambria könnte einen Teil seiner Beteiligung gegen Kapital, Fachwissen und Entwicklungskapazitäten eines Partners eintauschen.

Die genauen wirtschaftlichen Bedingungen werden natürlich erst bekannt sein, wenn tatsächlich eine Vereinbarung erzielt wird.

Doch diese Struktur eröffnet Anlegern einen klaren potenziellen Weg nach vorne.

Die Zahlen werden immer schwerer zu ignorieren

Vier Zahlen sollten Anleger im Kopf behalten:

2,04 MILLIARDEN US-DOLLAR

Aktualisierter NPV10 der risikogewichteten bedingten 2C-Ressourcen der Kategorie "Development Pending".

1,1 TCF

Kombinierte bedingte 2C-Erdgasressourcen im Best-Estimate-Szenario über alle Kategorien hinweg.

MITTE 2027

Ziel für die erste Erdgasproduktion.

BIS ZU 50%

Der Anteil, der im Rahmen des laufenden JV-Farm-Out-Prozesses angeboten wird.

Genau diese Kombination macht die kommenden Monate potenziell so bedeutend.

Erdgas wird wieder strategisch

Jahrelang basierte die europäische Energiepolitik auf der Annahme, dass internationale Energiemärkte zuverlässig liefern könnten, wann immer Energie benötigt wird.

Diese Annahme wurde wiederholt auf die Probe gestellt.

Zunächst durch Russland.

Nun durch die Instabilität rund um LNG-Lieferungen aus dem Nahen Osten.

Die Lehre daraus wird immer schwieriger zu ignorieren:

Heimische Energieproduktion besitzt einen strategischen Wert, der weit über den reinen Rohstoffpreis hinausgeht.

Jeder Kubikmeter Erdgas, der innerhalb Europas produziert wird, muss nicht über einen Ozean transportiert oder durch einen geopolitischen Engpass verschifft werden.

Das garantiert natürlich nicht, dass Kiskunhalas entwickelt wird.

Aber es könnte dazu führen, dass die Lage des Projekts heute wesentlich bedeutender ist als noch vor fünf oder zehn Jahren.

Was kommt als Nächstes?

Bei CanCambria (TSXV: CCEC | FSE: 4JH | WKN: A3EKUB ) laufen nun mehrere bedeutende potenzielle Katalysatoren zusammen.

Anleger sollten insbesondere auf folgende Entwicklungen achten:

Ein mögliches unverbindliches JV-Term-Sheet

Abschluss endgültiger JV-Verträge

Bekanntgabe eines potenziellen strategischen Partners

Beginn der ersten Bohraktivitäten, geplant für Q1 2027

Erste Gasproduktion, angestrebt für Mitte 2027

Weitere Stärke der europäischen Erdgaspreise

Jeder einzelne dieser Punkte könnte die Wahrnehmung des Unternehmens am Markt erheblich verändern.

Zusammen könnten sie die bislang wichtigste Phase in der Entwicklung von CanCambria einleiten.

Fazit

Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Besitz einer großen Gasressource und dem Nachweis, dass diese Ressource auch erhebliches potenzielles wirtschaftliches Potenzial besitzt.

CanCambria verfügt nun über eine unabhängige Bewertung mit einem geschätzten NPV10 von:

2,04 Milliarden US-Dollar.

Und diese Bewertung verwendet eine langfristige Erdgaspreisannahme von 12 US-Dollar/MMBtu - deutlich unter dem europäischen Spotpreis, auf den das Unternehmen in seiner Mitteilung verweist.

Gleichzeitig haben potenzielle strategische Partner ihre technische Bewertung von Kiskunhalas abgeschlossen und sind in kommerzielle Verhandlungen eingetreten.

Europa wird erneut mit der Verwundbarkeit importierter Energie konfrontiert.

Und CanCambria . (TSXV: CCEC | FSE: 4JH | WKN: A3EKUB ) kontrolliert ein zu 100% gehaltenes Projekt mit kombinierten bedingten 2C-Ressourcen im Best-Estimate-Szenario von 1,1 TCF Erdgas und 116,6 Millionen Barrel Kondensat im Herzen Mitteleuropas.

Die Ressource ist vorhanden.

Die unabhängige Wirtschaftlichkeitsbewertung wird zunehmend interessanter.

Potenzielle Partner haben die technischen Daten geprüft.

Kommerzielle Verhandlungen laufen.

Und das Ziel für die erste Gasproduktion bleibt Mitte 2027.

Für CanCambria lautet die entscheidende Frage damit nicht mehr nur, wie groß Kiskunhalas werden könnte.

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