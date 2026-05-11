The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.05.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2026
ISIN Name
CA0813791096 BEMETALS CORP.
CA60743X1033 MOBILUM TECHNOLOGIES INC.
CA70558T2048 PEGASUS RESOURCES INC
GB00BYZ9XC29 CALEDON.HLDGS LS-,00001
GG00BTZC2850 TAYLOR MARITIME LTD.
US4831192020 KALA BIO INC. DL-,001
US49372L2097 KEZAR LIFE SC.NEW DL-,001
US97725Q1022 WISE PLC SPONS.ADR/1
