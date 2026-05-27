FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fuchs SE von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 43 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller zeichne sich durch seine Verlässlichkeit aus, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Das Unternehmen biete langfristiges Potenzial in einem herausfordernden Markt./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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