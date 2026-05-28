FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Die Verantwortlichen des Bahntechnikkonzerns hätten einen zuversichtlichen Eindruck hinterlassen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur "dbAccess European Champions Conference". Mit dem Preisauftrieb komme das Unternehmen klar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
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