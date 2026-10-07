Die Regulatorik ordnet den US-Solarmarkt neu. Da die Steuerreform die staatlichen Förderungen deutlich gekürzt oder an harte Fristen gebunden hat, geraten zahlreiche Vorhaben ins Stocken. Gleichzeitig machen Zölle, die sich je nach Hersteller auf teils über 200 % summieren, chinesische Module weniger attraktiv und belasten damit den gesamten US-Solarmarkt. Große Vertreter der Branche federn diese Kostensteigerungen über langfristige Lieferverträge ab. Entwickler dezentraler Anlagen geraten angesichts knapper Liquidität jedoch unter Druck. Das begünstigt Kapitalgeber, die neue Wege gehen, etwa RE Royalties. Wir beleuchten die Entwicklung und zeigen Chancen und Risiken auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de