Wer baut, braucht Geld - oft mehr, als selbst ein Konzern wie RWE allein tragen will. Die Essener holen für zwei britische Offshore-Windparks den Finanzinvestor KKR an Bord, NextEra füllt in den USA sein Auftragsbuch mit Batteriespeichern. Doch wer finanziert die vielen kleineren Solar- und Speicherprojekte, für die sich Großbanken kaum interessieren? Hier setzt RE Royalties aus Vancouver an: Das Unternehmen gibt Entwicklern Kapital und lässt sich dafür am Umsatz der Anlagen beteiligen.

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