Zinsen sind der wichtigste Faktor für viele Royalty-Unternehmen und Dividendenwerte. Wenn langfristig orientierte Anleger hohe Zinszahlungen bei Staatsanleihen einfahren können, belastet das oft genau diese Aktien. Für Unternehmen, die sich regelmäßig am Markt refinanzieren, wird dies zu einer zusätzlichen Belastung. Denn dann steigen die Kreditkosten. In einem volatilen Umfeld wie dem aktuellen bieten sich dann aber auch Chancen für Aktienfreunde. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Franco-Nevada, RE Royalties und Brookfield Renewable Partners!Den vollständigen Artikel lesen ...
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