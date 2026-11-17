Zinsen sind der wichtigste Faktor für viele Royalty-Unternehmen und Dividendenwerte. Wenn langfristig orientierte Anleger hohe Zinszahlungen bei Staatsanleihen einfahren können, belastet das oft genau diese Aktien. Für Unternehmen, die sich regelmäßig am Markt refinanzieren, wird dies zu einer zusätzlichen Belastung. Denn dann steigen die Kreditkosten. In einem volatilen Umfeld wie dem aktuellen bieten sich dann aber auch Chancen für Aktienfreunde. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Franco-Nevada, RE Royalties und Brookfield Renewable Partners!

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.