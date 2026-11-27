Erneuerbare Energien sollen ab 2035 weltweit 45 bis 50 % des Stroms liefern, nach derzeitigen 33 %. So rechnet die Internationale Energieagentur in ihrem World Energy Outlook vom 19. November, bei heutiger und angekündigter Politik. Das ist leichter gesagt als getan. Gebaut wird erst, wenn Technik, Geld und Montage zusammenpassen. Ein Konzern liefert Anlagen und Netztechnik, ein Geldgeber finanziert Projekte, ein Turbinenbauer liefert die Windkraftanlagen dazu. An diesen drei Stellen entscheidet sich, wie schnell der Ausbau vorankommt. Wir sehen uns daher Siemens Energy, RE Royalties und Nordex genauer an.

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