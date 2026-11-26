Der weltweite Ausbau von Rechenzentren, industriellen Kapazitäten und Energienetzen treibt die Nachfrage nach zukunftsweisenden Technologien voran. Doch an den Kapitalmärkten wächst die Skepsis: Teurere Refinanzierungen belasten expansive Geschäftsmodelle, während operative Verzögerungen bei Großprojekten und drohende Nachfragepausen abrupte Neubewertungen auslösen. Wenn ehrgeizige Renditeziele auf operative Realitäten und steigende Kapitalkosten treffen, geraten selbst scheinbar krisenfeste Wachstumskonzepte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.