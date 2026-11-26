Der weltweite Ausbau von Rechenzentren, industriellen Kapazitäten und Energienetzen treibt die Nachfrage nach zukunftsweisenden Technologien voran. Doch an den Kapitalmärkten wächst die Skepsis: Teurere Refinanzierungen belasten expansive Geschäftsmodelle, während operative Verzögerungen bei Großprojekten und drohende Nachfragepausen abrupte Neubewertungen auslösen. Wenn ehrgeizige Renditeziele auf operative Realitäten und steigende Kapitalkosten treffen, geraten selbst scheinbar krisenfeste Wachstumskonzepte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor