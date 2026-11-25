Nach dem kurzen Huang-Hoch drehen die Märkte: Asiens Chipwerte brechen ein, neue US-Zollpläne belasten, der DAX ringt um die 25.000er-Marke. Heute stehen deutsche BIP-Daten und die US-Inflation im Fokus.

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