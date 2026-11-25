© Foto: Stratmann Oliver - ZentralbildNach dem kurzen Huang-Hoch drehen die Märkte: Asiens Chipwerte brechen ein, neue US-Zollpläne belasten, der DAX ringt um die 25.000er-Marke. Heute stehen deutsche BIP-Daten und die US-Inflation im Fokus.
Enthaltene Werte: DE0005557508,DE0006231004,DE0006766504,US67066G1040,DE0007030009,DE0007164600,FR0000120578,US7960502018,US8740391003,DE0008469008,DE0008467416,US2605661048,US6311011026,JP9010C00002,US78378X1072,XC0009677409,XD0002747026,XD0002746952,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020016,CH0244767585,BTC~USD,DE000A0WMPJ6,US24703L2025,US03703U1079Den vollständigen Artikel lesen