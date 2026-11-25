Anzeige / Werbung

Angriffe auf Europas größtes Atomkraftwerk, Rüstungsaktien nahe Jahrestief und ein Uran-Langfristpreis auf Rekordniveau: Die Brennstoffversorgung wandert in die Sicherheitspolitik. Explorer wie Blast Resources suchen im Athabasca-Becken nach Lagerstätten - mit hohem Risiko.

Der Mann arbeitete als Reinigungskraft im größten Atomkraftwerk Europas. Eine Drohne traf ihn nicht in der Anlage, sondern in Enerhodar, der Stadt, in der die Beschäftigten leben. Anfang November ist das geschehen, wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) berichtete. Sein Tod ist eine kleine Meldung neben den großen Schlagzeilen dieser Tage. Und doch zeigt er, wie nah der Krieg der Drohnen an die Energieinfrastruktur herangerückt ist.

Wenn Drohnen Kraftwerke bedrohen

Das Kernkraftwerk Saporischschja steht seit Kriegsbeginn unter russischer Kontrolle. Alle sechs Reaktoren sind abgeschaltet, müssen aber weiter gekühlt werden. Die IAEA hat ein ständiges Team vor Ort und meldete zuletzt mehrfach Drohnenangriffe auf das Gelände und seine Umgebung. Die Strahlenwerte blieben nach ihren Angaben im Normbereich. Generaldirektor Rafael Grossi nennt Angriffe auf Kernkraftwerke inakzeptabel und ruft die Kriegsparteien zu größter Zurückhaltung auf. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig verantwortlich, unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe kaum.

Für die Energiepolitik ist das mehr als eine Randnotiz. Wo Drohnen Kraftwerke gefährden, wird Versorgungssicherheit zu einer Frage des Schutzes - und der Lieferketten für den Brennstoff.

Rüstungsaktien unter Druck, obwohl die Bedrohung wächst

An der Börse spiegelt sich die Lage nicht wider. Rheinmetall (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009) markierte am 9. November ein neues 52-Wochen-Tief und liegt im Jahresvergleich deutlich im Minus, obwohl der Konzern nach eigenen Angaben weiter über einen hohen Auftragsbestand verfügt. Im Juni zeigte Rheinmetall auf der Rüstungsmesse Eurosatory das Drohnenabwehrsystem Skyspotter, das nach Unternehmensangaben auch Flughäfen schützen soll.

Bei DroneShield (WKN: A2DMAA | ISIN: AU000000DRO2) ist das Bild widersprüchlich. Der australische Anbieter von Drohnendetektion und -abwehr wächst nach eigenen Angaben schnell. Gleichzeitig belasten seit dem Frühjahr Ermittlungen der australischen Wertpapieraufsicht ASIC die Aktie, und im August verfehlte das Unternehmen die Erwartungen. Die Nachfrage nach Schutz vor Drohnen und die Kursentwicklung laufen also derzeit auseinander.

Uran: Rekordpreis, aber zähe Märkte

Der Uranmarkt zeigt ein ähnlich gespaltenes Bild. Der branchenübliche Langfristpreis erreichte am 31. Oktober 99 US-Dollar je Pfund - so viel wie seit Beginn der Datenreihe 1996 nicht. Bei den Produzenten kommt das nur verzögert an. Cameco (WKN: 882017 | ISIN: CA13321L1085) realisierte im dritten Quartal im Schnitt 65,78 US-Dollar je Pfund, rund 31 Dollar weniger als der Langfristpreis Ende September, weil Lieferungen noch nach älteren, günstigeren Verträgen abgerechnet werden. Versorger schließen nach Einschätzung von Analysten weiterhin weniger Verträge ab, als zum Ersatz ihres Bedarfs nötig wären.

Das Angebot steht zugleich unter Druck. In Kasachstan, dem größten Förderland, verzögert sich eine Schwefelsäureanlage, die für den Betrieb der dortigen Minen wichtig ist; Analysten rechnen für das kommende Jahr mit geringerer Förderung. Europa greift nach Einschätzung von Marktbeobachtern zudem zunehmend auf russisches Uran zurück. Die EU importiert weiterhin Uran aus Russland, während im selben Land der Krieg gegen die Ukraine mit Drohnen auch auf Energieanlagen geführt wird.

Athabasca: Explorer am Rand des Beckens

Wer westliche Quellen sucht, landet früher oder später in Saskatchewan. Das Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz gilt als eine der Regionen mit den hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt. Dort sucht auch Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) - als Explorer, nicht als Produzent.

Das Wales Lake Uranium Project besteht nach Unternehmensangaben aus drei Claim-Gruppen am Südwestrand des Beckens: Wales Lake, Brazier South und Britts Lake. Es liegt im Umfeld des Patterson Lake Corridor, in dem die Lagerstätten Triple R und Arrow liegen; die Entfernung beträgt laut Blast rund 30 Kilometer. Eine hochauflösende Magnetikbefliegung führte nach Angaben des Unternehmens zu fünf Zielen für weitere Untersuchungen. Im Juli meldete Blast zudem eine mögliche Strukturzone mit einer geschätzten Breite von bis zu drei Kilometern sowie eine Uran-/Thorium-Anomalie auf den Britts-Lake-Claims, die sich nach Daten des Geological Survey of Canada über rund zwölf Kilometer erstreckt.

Fazit

Drohnenangriffe auf Kernkraftwerke, Rüstungswerte nahe ihrem Jahrestief und ein Uranpreis auf Rekordniveau lassen sich nicht zu einer einfachen Linie verbinden. Sicher ist nur, dass die Fragen, wie Energieanlagen geschützt werden und woher ihr Brennstoff kommt, stärker in der Sicherheitspolitik verhandelt werden.

Hohe Dividende, gute Aktie? Warum Anleger genauer hinsehen sollten

Eine attraktive Dividendenrendite fällt sofort ins Auge. Doch woran erkennst du, ob eine Ausschüttung auch langfristig auf einem soliden Fundament steht?

Im Webinar von Aktienwelt360 am 26. November 2026 um 20 Uhr zeigen dir Florian König, Chefanalyst, und Peter Roegner, Investmentanalyst, worauf es bei Dividendenaktien ankommt.

In rund 60 Minuten erfährst du:

Wie du starke von schwachen Dividendenaktien unterscheidest.

Welche 4 Kennzahlen für Einkommensinvestoren wichtiger sind als die Dividendenrendite.

Wie du Dividendenaktien gezielt für deinen Vermögensaufbau nutzt.

Welche 2 Dividendenaktien jetzt einen genaueren Blick wert sind.

Dein Extra: Nach der Anmeldung erhältst du den Sonderbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen".

Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Plätze begrenzt.

Datum & Uhrzeit: 26.11.2026, 20 Uhr

Hosts: Florian König, Chefanalyst & Peter Roegner, Investmentanalyst

Anmeldelink: https://www.aktienwelt360.de/kostenloser-aktienbrief/webinar-dividendenaktien-november-2026/?utm_source=drr

Quellen

https://orf.at/stories/3447731

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21302005-iaea-meldet-drohnenattacken-akw-saporischschja

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21480103-moskau-reaktion-iaea-saporischschja

https://www.swissinfo.ch/ger/iaea-meldet-drohnenattacken-auf-akw-saporischschja/91971839

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21677349-beachtet-rheinmetall-rutscht-naehert-52-wochen-tief

https://www.boerse-global.de/rheinmetall-aktie-skyspotter-drohnenabwehr-auf-eurosatory/797858

https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/hochriskant-oder-riesenchance-droneshield-aktie-spaltet-anleger-1036178485

https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/droneshield-aktie-sackt-ab-abwehr-spezialist-verfehlt-die-erwartungen-1036492775

https://www.cruxinvestor.com/posts/record-us-99-uranium-contract-price-favors-miners-with-supply-left-to-sell

https://www.mining.com/europe-relies-increasingly-on-russia-for-uranium-needs-sprott-says

https://www.newsfilecorp.com/release/305420

https://www.prnewswire.com/news-releases/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project-302819712.html

https://goldsilver.ai/news/260702-blast-resources-announces-exploration-results-at-i

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Blast Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Blast Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Blast Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Blast Resources einsehen: https://blastresources.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Blast Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Drohnen über Saporischschja, Rheinmetall und DroneShield unter Druck - warum Kanadas Uran jetzt zur Sicherheitsfrage wird appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA13321L1085,DE0007030009,AU000000DRO2,CA09345L1085