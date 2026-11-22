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Weltweit planen Regierungen und Energieversorger mit mehr Kernenergie. Für den Uranmarkt stellt sich damit eine entscheidende Frage: Kann das Angebot schnell genug wachsen, wenn bestehende Reaktoren länger laufen und neue Kraftwerke hinzukommen?

Eine mögliche Antwort liegt im kanadischen Athabasca-Becken. Dort produziert Cameco bereits Uran, während NexGen Energy eine neue Mine baut. Blast Resources sucht am südwestlichen Rand des Beckens nach geologischen Hinweisen auf weitere Vorkommen.

Der Uranbedarf könnte sich mehr als verdoppeln

Die World Nuclear Association schätzt den Uranbedarf der weltweiten Reaktorflotte für 2025 auf rund 68.920 Tonnen. In ihrem Referenzszenario steigt dieser Wert bis 2040 auf mehr als 150.000 Tonnen pro Jahr.

Die Prognose beruht auf Annahmen über den Ausbau der Kernenergie. Verzögerungen beim Reaktorbau oder längere Laufzeiten bestehender Anlagen können den tatsächlichen Bedarf verändern. Die Richtung der strategischen Frage ist dennoch klar: Wenn die Reaktorflotte wächst, muss langfristig auch genügend Brennstoff verfügbar sein.

Dabei geht es nicht allein darum, wie viel Uran unter der Erde vorhanden ist. Eine Lagerstätte muss gefunden, technisch untersucht, genehmigt und finanziert werden, bevor sie eine Mine versorgen kann. Zwischen Exploration und Produktion liegen häufig viele Jahre.

Cameco liefert bereits - und sichert langfristige Verträge

Cameco (ISIN: CA13321L1085) gehört zu den etablierten Unternehmen der Branche. Im Athabasca-Becken betreibt der kanadische Konzern unter anderem die hochgradigen Urananlagen Cigar Lake und McArthur River/Key Lake.

Wie langfristig Energieversorger planen, zeigen Camecos Lieferverträge. Für die fünf Jahre 2026 bis 2030 bestehen nach Unternehmensangaben Verpflichtungen über durchschnittlich mehr als 28 Millionen Pfund U3O8 jährlich.

Die Versorgung hängt dabei nicht nur von der Mine ab. Das Gestein muss verarbeitet und das Uran für die Brennstoffherstellung weiter aufbereitet werden. Eine längere geplante Wartung bei Key Lake führte im dritten Quartal 2026 zu niedrigerer Produktion und höheren Kosten - ein Beispiel dafür, wie wichtig zuverlässige Verarbeitungskapazitäten sind.

NexGen baut an zusätzlicher Produktion

Während Cameco bestehende Anlagen betreibt, entwickelt NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062) mit Rook I ein neues Uranprojekt im südwestlichen Athabasca-Becken. Herzstück ist die hochgradige Arrow-Lagerstätte.

Die Genehmigung zur Standortvorbereitung und zum Bau liegt vor; die Bauarbeiten haben begonnen. Das Projekt ist für eine jährliche Produktion von bis zu 30 Millionen Pfund U3O8 genehmigt. Diese Zahl beschreibt die zulässige Kapazität - Rook I produziert noch kein Uran.

Für den Markt ist das Projekt ein Beispiel dafür, wie neue Versorgung entstehen kann. Zwischen dem Baubeginn und der tatsächlichen Förderung müssen jedoch Infrastruktur, Anlagen und unterirdische Zugänge fertiggestellt werden. Baukosten, Finanzierung und Zeitplan bleiben entscheidend.

Denison setzt auf eine andere Fördertechnik

Ein weiteres Projekt im Athabasca-Becken entwickelt Denison Mines (ISIN: CA2483561072). Das Unternehmen meldete im Juli 2026 den Beginn der umfassenden Bauphase für seine Phoenix-Uranmine auf dem Wheeler-River-Projekt.

Denison plant dort die sogenannte In-situ-Gewinnung. Dabei wird Uran über ein System von Bohrungen aus dem Gestein gelöst und zur Verarbeitung an die Oberfläche gefördert. Diese Methode unterscheidet sich vom vorgesehenen unterirdischen Bergbau bei Rook I.

Die Projekte zeigen, dass das Athabasca-Becken nicht nur bestehende Uranproduktion beherbergt. Unternehmen investieren auch in neue Förderkapazitäten. Ob diese wie geplant entstehen, hängt von der technischen Umsetzung, den Genehmigungen und der Finanzierung ab.

Blast Resources sucht nach der nächsten Entdeckung

Am Anfang der Wertschöpfungskette steht Blast Resources (ISIN: CA09345L1085). Das Unternehmen untersucht sein Wales-Lake-Projekt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens.

Im Juli meldete Blast einen strukturellen Korridor, der innerhalb seiner Claims über rund neun Kilometer verläuft. Grundlage sind nach Angaben des Unternehmens eine luftgestützte Magnetikuntersuchung und historische Explorationsdaten. Leitfähigkeitsstrukturen deuten auf eine mögliche Breite von drei Kilometern hin.

Solche Störungszonen können für die Uransuche relevant sein, weil sie Wege für mineralführende Flüssigkeiten gebildet haben könnten. Für Blast liefern die bisherigen Daten damit einen Ansatzpunkt, weitere Zielbereiche einzugrenzen.

Eine Mineralressource wurde für Wales Lake bislang nicht definiert. Ob der Korridor tatsächlich relevante Uranmineralisierung enthält, müssen eigene Untersuchungen und Bohrungen zeigen. Die Lagerstätten anderer Unternehmen im Distrikt liefern geologischen Kontext, sind aber kein Nachweis für Wales Lake.

Fazit

Die prognostizierte Ausweitung der Kernenergie macht die Frage nach zusätzlicher Uranversorgung für europäische Anleger relevant. Das Athabasca-Becken zeigt, wie unterschiedlich Unternehmen daran beteiligt sind: Cameco produziert bereits, NexGen und Denison bauen neue Projekte, und Blast Resources sucht nach frühen geologischen Hinweisen.

Für Blast liegt der nächste entscheidende Schritt darin, die Daten von Wales Lake in konkrete Explorationsziele und belastbare Ergebnisse zu überführen. Dafür sind weitere Arbeiten und deren Finanzierung erforderlich. Der neun Kilometer lange Strukturkorridor gibt dem Unternehmen einen Ausgangspunkt - ob daraus eine Uranentdeckung wird, muss die Exploration belegen.

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Quellen

World Nuclear Association: "World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040", September 2025.

https://world-nuclear.org/our-association/publications/global-trends-reports/world-nuclear-fuel-report-2025

Cameco: "Cameco Reports 2026 Third Quarter Results", 30. Oktober 2026.

https://www.cameco.com/media/news/cameco-reports-2026-third-quarter-results

NexGen Energy: "Rook I Project".

https://www.nexgenenergy.ca/rook-1-project

Denison Mines: "Denison Announces Completion of Site Preparation Activities and Commencement of Full-Scale Construction at Phoenix ISR Uranium Mine", 28. Juli 2026.

https://denisonmines.com/news/denison-announces-completion-of-site-preparation-a-122849/

Blast Resources: "Blast Resources Announces a Structural Corridor on at its Flagship Wales Lake Project", 7. Juli 2026.

https://blastresources.com/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project/

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Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA2483561072,CA65340P1062,CA09345L1085