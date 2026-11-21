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Kashiwazaki-Kariwa ist wieder am Netz, während die Energiekrise den Druck auf die Versorgungssicherheit erhöht. Doch wie stark verändert Japans Atom-Comeback die Perspektiven am Uranmarkt - und welche Rolle könnte Kanada dabei spielen?

Wenn Erdgas knapp und teuer wird, gewinnt jede Stromquelle an Bedeutung, die unabhängig von fossilen Brennstoffimporten arbeitet. Der Iran-Krieg und die Störungen in der Straße von Hormus haben die globale Energieversorgung erneut zu einer Frage der Sicherheit gemacht. Europäisches Erdgas kostete zuletzt mehr als 100 Euro je Megawattstunde, Brent-Öl notierte über 100 US-Dollar je Barrel. Die Internationale Energieagentur warnt zudem, dass die Gasknappheit bis weit ins Jahr 2027 anhalten könnte. Besonders exponiert ist Japan: Das Land importiert einen Großteil seiner Energieträger und setzt deshalb wieder stärker auf Kernkraft.

Kashiwazaki-Kariwa: Japans Atomkraft kehrt zurück

Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO, WKN: 854307 | ISIN: JP3585800000) hat im Februar Block 6 des Kernkraftwerks Kashiwazaki-Kariwa in der Präfektur Niigata wieder hochgefahren. Ein erster Versuch am 21. Januar war nach einem Alarm im Überwachungssystem abgebrochen worden. Am 9. Februar gelang schließlich der Neustart. Damit liefert erstmals seit der Katastrophe von Fukushima 2011 wieder ein Reaktor des Betreibers TEPCO Strom.

Die gesamte Anlage verfügt über sieben Reaktorblöcke und eine Leistung von rund 8,2 Gigawatt. Damit gilt Kashiwazaki-Kariwa als das größte Atomkraftwerk der Welt. Auf Block 6 entfallen knapp 1,4 Gigawatt. Für Block 7 strebt TEPCO einen Neustart bis 2030 an. Über die Wiederinbetriebnahme der übrigen fünf Blöcke ist bislang noch nicht entschieden.

Der Neustart ist Teil einer schrittweisen Rückkehr Japans zur Kernenergie. Seit dem Fukushima-Unglück wurden nach Angaben von Branchenmagazinen insgesamt 15 Reaktoren wieder in Betrieb genommen. Von den ursprünglich 54 Reaktoren gelten heute noch 33 als betriebsfähig. Ein Analysehaus schätzt, dass allein der Neustart von Block 6 Japans Nachfrage nach Flüssigerdgas um rund eine Million Tonnen jährlich verringern könnte.

Das ist auch mit Blick auf die aktuelle Energiekrise relevant: Jede zusätzliche Strommenge aus Kernkraft kann den Bedarf an importiertem Gas reduzieren und die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten verringern.

Uranmarkt: Entscheidend ist die Summe der Neustarts

Für den Uranmarkt ist die Wiederinbetriebnahme zunächst ein positives Signal. Jeder Reaktor, der wieder ans Netz geht, benötigt Brennstoff. Japan verfügt über keine nennenswerte eigene Uranförderung und ist daher auf Importe angewiesen. Allerdings sollte die Bedeutung eines einzelnen Reaktorstarts nicht überschätzt werden. Ausschlaggebend ist vielmehr, wie viele Anlagen weltweit wieder in Betrieb genommen, länger genutzt oder neu gebaut werden.

Auch die Entwicklung der Vertragsmärkte spielt eine wichtige Rolle. Der langfristige Uranpreis erreichte im Oktober mit 96 US-Dollar je Pfund einen Rekordstand. Gleichzeitig hielten sich Energieversorger nach Einschätzung eines Brokerhauses bei neuen langfristigen Lieferverträgen zuletzt zurück. Hohe Preise allein führen somit nicht automatisch zu einer unmittelbar steigenden Nachfrage. Für den Markt kommt es darauf an, wann Versorger ihren künftigen Brennstoffbedarf tatsächlich absichern.

Für Kanada könnte diese Entwicklung zusätzliche Chancen eröffnen. Westliche Energieversorger achten zunehmend darauf, Uran aus politisch stabilen Lieferländern zu beziehen. Kanada zählt zu den etablierten Förderregionen und könnte deshalb von einer stärkeren Diversifizierung der Lieferketten profitieren. Ob daraus tatsächlich neue Abnahmeverträge entstehen, hängt jedoch von den konkreten Beschaffungsentscheidungen der Versorger ab.

Ein möglicher Profiteur auf einer früheren Stufe der Wertschöpfungskette ist Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085). Das Unternehmen entwickelt das Wales-Lake-Projekt am Südwestrand des Athabasca-Beckens. Es umfasst drei Claim-Gruppen mit einer Gesamtfläche von rund 35.440 Hektar. Nach Unternehmensangaben liegt das Projekt etwa 30 Kilometer südlich der Lagerstätten Arrow und Triple R und grenzt im Osten an das Typhoon-Projekt von Paladin Energy (WKN: 890889 | ISIN: AU000000PDN8).

Im Sommer konzentrierten sich die Arbeiten auf magnetische Auswertungen und die Untersuchung regionaler Uran-Thorium-Anomalien. Dabei wurden fünf ausgewählte Zielgebiete identifiziert. Das Projekt befindet sich damit weiterhin in einer frühen Explorationsphase. Eine nachgewiesene Ressource oder eine absehbare Uranproduktion lässt sich daraus noch nicht ableiten.

Fazit: Rückenwind für Uran, aber kein Selbstläufer für Explorer

Japans Rückkehr zur Kernkraft unterstreicht, dass Atomenergie angesichts geopolitischer Risiken und unsicherer Gaslieferungen wieder stärker als Baustein der Energieversorgung gefragt ist. Der Neustart von Kashiwazaki-Kariwa ist dabei ein wichtiges Signal, verändert die globale Uranbilanz für sich genommen aber nur begrenzt. Entscheidend wird sein, ob weitere Reaktoren weltweit ans Netz gehen und die Versorger ihre langfristigen Brennstoffverträge entsprechend ausweiten.

Für Kanada könnte die stärkere Suche nach verlässlichen Uranlieferanten neue Perspektiven eröffnen. Unternehmen wie Blast Resources könnten davon mittelbar profitieren, wenn ein positiveres Marktumfeld die Finanzierung von Explorationsprojekten erleichtert. Allerdings bleibt Wales Lake ein Projekt in einem frühen Stadium.

Quellen

https://www.ans.org/news/article-7689/tepco-restarts-kashiwazaki-kariwa-unit-6/

https://www.neimagazine.com/news/kashiwazaki-kariwa-6-reboots-after-delay/

https://www.powermag.com/reactor-restart-rekindling-japans-nuclear-renaissance/

https://gasprocessingnews.com/news/2025/11/japan-set-to-approve-the-restart-of-the-worlds-biggest-nuclear-plant-lessening-2026-lng-import-demand

https://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Uranium-Hits-Record-High-While-Nuclear-Stocks-Slide.html

https://www.cruxinvestor.com/posts/ai-power-demand-utility-undercontracting-tighten-uranium-supply-as-contract-prices-reach-90-per-pound

https://www.newsfilecorp.com/release/303832/Blast-Resources-Announces-Exploration-Results-at-Its-Flagship-Wales-Lake-Project-in-the-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.newsfilecorp.com/release/305420

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