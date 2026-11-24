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Bitcoin hat sich nach seinem jüngsten Kursrutsch wieder über 60.000 US-Dollar erholt. Während Anleger auf neue US-Inflationsdaten und die Folgen für die Finanzmärkte schauen, steht in einem anderen Markt eine längerfristige Frage im Raum: Woher soll das Uran für die künftige Kernenergieversorgung kommen?

In Kanada hat Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) darauf mit einer Ausweitung seiner Explorationsstrategie reagiert. Das Unternehmen meldete am 19. November eine Option auf acht weitere Konzessionen in der Athabasca-Region. Zusammen mit seinen bestehenden Flächen würde sich das Projektgebiet von 12.150 auf 30.732 Hektar mehr als verdoppeln.

Bitcoin und Uran sind unterschiedliche Anlagethemen. Die Kryptowährung reagiert unter anderem auf Zinserwartungen und die Risikobereitschaft der Anleger. Bei Uran stehen dagegen die langfristige Versorgung von Kernkraftwerken und die Entwicklung neuer Rohstoffquellen im Vordergrund. Eine direkte Geschäftsverbindung zwischen Bitcoin und Blast Resources besteht nicht.

Uranversorgung bleibt eine strategische Frage

Die jüngste Debatte um russische Uranlieferungen an die USA zeigt, warum die Herkunft von Kernbrennstoffen an Bedeutung gewinnt. Reuters berichtete am 18. November, dass ein 2024 verabschiedetes US-Gesetz ein Importverbot für niedrig angereichertes russisches Uran vorsieht. Bestimmte Ausnahmen sind noch bis Ende 2027 möglich.

Für Energieversorger geht es dabei nicht nur um den Abbau. Uran muss auch umgewandelt und angereichert werden, bevor es als Brennstoff eingesetzt werden kann. Neue Lieferketten und zusätzliche Kapazitäten entstehen nicht über Nacht.

Kanada ist für die Uranversorgung ein wichtiger Standort. Insbesondere das Athabasca-Becken in Saskatchewan ist für seine hochgradigen Uranlagerstätten bekannt. Dort sind etablierte Produzenten ebenso aktiv wie Unternehmen, die nach neuen Vorkommen suchen.

Cameco sichert langfristige Lieferungen

Zu den bekanntesten Unternehmen der Branche gehört Cameco (ISIN: CA13321L1085). Der kanadische Produzent betreibt unter anderem die Uranminen McArthur River und Cigar Lake.

Wie weit Kernkraftwerksbetreiber bei ihrer Brennstoffversorgung vorausplanen, zeigt ein Blick auf die Verträge des Unternehmens: Cameco berichtete Ende Oktober, für die kommenden fünf Jahre durchschnittliche jährliche Uranlieferungen von mehr als 28 Millionen Pfund U3O8 vertraglich vereinbart zu haben.

Blast Resources befindet sich in einer wesentlich früheren Phase. Das Unternehmen exploriert nach Uran und verfügt noch nicht über eine nachgewiesene wirtschaftliche Lagerstätte oder eine laufende Uranproduktion. Für Anleger liegt der Schwerpunkt daher auf den Ergebnissen künftiger Explorationsarbeiten.

Blast erweitert sein Gebiet auf über 30.000 Hektar

Die acht neuen Konzessionen grenzen nach Angaben des Unternehmens an das bestehende Wales-Lake-Projekt. Sieben liegen westlich der Britts-Lake-Claims, eine weitere südlich der North-Agar-Claims.

Durch die Option würde Blast seine regionale Flächenposition auf insgesamt 24 Konzessionen und 30.732 Hektar erweitern. Das größere Gebiet bietet dem Unternehmen mehr Raum, um geologische Zusammenhänge zu untersuchen und Explorationsziele auszuwählen.

Für den Erwerb von jeweils 100 Prozent an den neuen Konzessionen sehen die Vereinbarungen über drei Jahre Zahlungen von insgesamt 60.000 kanadischen Dollar und die Ausgabe von insgesamt 1,125 Millionen Aktien vor. Die Aktienausgaben bedürfen der Zustimmung der Canadian Securities Exchange.

Ein geologischer Korridor als Ausgangspunkt

Bereits im Juli meldete Blast einen rund neun Kilometer langen strukturellen Korridor auf seinen bestehenden Claims. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Struktur unter anderem anhand einer eigenen luftgestützten magnetischen Untersuchung und historischer Arbeiten identifiziert.

Solche Störungszonen sind für die Uranexploration interessant, weil sie mögliche Wege für mineralführende Flüssigkeiten anzeigen können. Der Korridor ist damit ein Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen - aber noch kein Nachweis einer wirtschaftlichen Uranlagerstätte.

Fazit

Die Erholung des Bitcoin-Kurses zeigt, wie schnell sich die Stimmung an den Finanzmärkten ändern kann. Die Uranversorgung folgt einem anderen Zeitplan: Kernkraftwerke benötigen langfristig Brennstoff, während neue Vorkommen erst gefunden und untersucht werden müssen.

Cameco steht für die etablierte Uranproduktion Kanadas. Blast Resources bietet europäischen Anlegern dagegen Zugang zu einer frühen Explorationsgeschichte in derselben strategisch bedeutenden Region. Mit der Option auf zusätzliche Konzessionen hat das Unternehmen die Grundlage für ein mehr als doppelt so großes Projektgebiet geschaffen. Entscheidend wird nun sein, welche Ziele Blast auf den erweiterten Flächen identifiziert und ob weitere Arbeiten Hinweise auf eine wirtschaftlich interessante Uranmineralisierung liefern.

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Quellen

Reuters, Bitcoin fällt unter 60.000 US-Dollar, 20. November 2026: https://www.reuters.com/technology/bitcoin-falls-below-60000-level-2026-11-20/ www.reuters.com

Barron's, Bitcoin erholt sich über 61.000 US-Dollar, 23. November 2026: https://www.barrons.com/articles/bitcoin-prices-crypto-stock-strategy-robinhood-e5388148 www.barrons.com

Blast Resources, Option auf acht zusätzliche Konzessionen, 19. November 2026: https://www.tmxnewsfile.com/release/324867/Blast-Resources-More-Than-Doubles-Athabasca-Basin-Land-Package-with-Acquisition-of-Eight-Uranium-Claims 6ix.com

Blast Resources, struktureller Korridor bei Wales Lake, 7. Juli 2026: https://blastresources.com/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project/ blastresources.com

Cameco, Bericht zum dritten Quartal 2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1009001/000119312526439858/d106072dex991.htm www.sec.gov

Reuters, russische Uranlieferungen und US-Importbeschränkungen, 18. November 2026: https://www.reuters.com/world/russia-says-us-despite-current-sanctions-w

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

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