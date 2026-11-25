Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Der heftige Ausverkauf an der US-Technologiebörse NASDAQ hat Anleger in der vergangenen Woche kalt erwischt. Mit einem Wochenminus von rund 10 % erlebte der Tech-Sektor seinen schwersten Einbruch seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020. Sämtliche Jahresgewinne des Nasdaq Composite wurden binnen weniger Tage ausradiert, während S&P 500 und Dow Jones offiziell nur in den Korrekturmodus rutschten. Ausgerechnet der Mega-Börsengang des KI-Vorzeigeunternehmens Anthropic wirkte dabei wie ein Brandbeschleuniger statt wie ein Befreiungsschlag. Nach einem furiosen ersten Handelstag stürzte die Anthropic-Aktie am gestrigen Dienstag wieder auf IPO-Niveau ab und riss Zweifel an den gigantischen KI-Investitionen neu auf. Viele Investoren fragen sich plötzlich, ob sich die Milliardenausgaben für Rechenzentren und teure KI-Modelle jemals rechtzeitig rentieren werden. Zusätzlich sorgten Falken-Töne aus der US-Notenbank FED für Nervosität, da neue Zinserhöhungen scheinbar auf der Agenda stehen. Noch am Montag die spektakuläre Kehrtwende, die an der Wall Street für regelrechte Schnappatmung sorgte. Nur elf Tage nach seinem Rücktritt kehrte Gründer Jensen Huang überraschend als CEO an die Spitze von Nvidia zurück. Raus aus den Kartoffeln - rein in die Kartoffeln oder doch nicht? Ein Wahnsinn, wer hier sein Depot noch im Griff hat. Hier einige Ideen für diejenigen, die auch im Sturm die Fahne hochhalten.

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