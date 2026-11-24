Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Im Frühjahr gehörte Antimony Resources zu den großen Gewinnern unter den kanadischen Rohstoffaktien. Seither hat das Papier stark an Wert verloren. Dabei haben die Geologen auf dem Projekt Bald Hill einen Treffer gelandet, der für Aktionäre auf Dauer wichtiger sein könnte als die nächste Exportentscheidung aus Peking. Analysten sehen aktuell noch hohes Gewinnpotenzial. Bei einem Kursziel von über 2,50 CAD ist der ausgebombte Hotstock inzwischen sogar ein potenzieller Tenbagger. Sehr spekulative Anleger wetten auf einen Turnaround.

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