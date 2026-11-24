Land unter bei Aurubis. Die Aktie des Hamburger Kupferproduzenten bricht am Dienstag um mehr als -11% ein und erlebt damit einen der schwersten Kurseinbrüche der vergangenen Jahre. Auslöser ist ein enttäuschender Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026/27. Damit stellt sich die Frage: Sollten Anleger den scharfen Rücksetzer zum Einstieg nutzen - oder lieber die Finger von der Aktie lassen? Richmond wird zur Dauerbaustelle Grund für den Ausverkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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