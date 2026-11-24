Land unter bei Aurubis. Die Aktie des Hamburger Kupferproduzenten bricht am Dienstag um mehr als -11% ein und erlebt damit einen der schwersten Kurseinbrüche der vergangenen Jahre. Auslöser ist ein enttäuschender Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026/27. Damit stellt sich die Frage: Sollten Anleger den scharfen Rücksetzer zum Einstieg nutzen - oder lieber die Finger von der Aktie lassen? Richmond wird zur Dauerbaustelle Grund für den Ausverkauf ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.