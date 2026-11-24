Die Aurubis-Aktie verliert am Dienstag zeitweise bis zu 15% auf 108 Euro. Das ist der tiefste Stand seit rund einem Jahr, und gegenüber dem Rekordhoch vom Juni hat sich der Kurs damit etwa halbiert. Auslöser ist ein Ausblick, der unter den Erwartungen des Marktes liegt. Ist die Verzögerung in den USA ein temporäres Problem oder ein Bruch in der Wachstumsstory? Richmond verzögert sich deutlich Der Kupferkonzern hat Modifikationsbedarf an den Aufhängungen ...

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