In diesen Tagen liegen ganz unterschiedliche Stimmungen über dem Markt. Nvidia steigt um über 30 %, weil der Chef (Jensen Huang) zurückkommt und der Markt freut sich. Dennoch gibt es bei den Autobauern z. B. gerade keinen Grund zum Jubeln. Bei Volkswagen knirscht es im Gebälk, weil harte Sparforderungen auf eine wütende Belegschaft und neue Diesel-Prozesse treffen. Bei SAP prallen starke Cloud-Zahlen auf die Sorge, ob Künstliche Intelligenz klassische Software-Modelle unter Druck setzt. Und am Ende steht Aspermont, ein spezialisierter Daten- und Medienanbieter für den Rohstoffsektor, der im Chart ganz aussichtsreich auf niedrigem Niveau steht. Wer sich fragt, wo echte Substanz steckt und wo Risiken lauern, bekommt hier eine Einordnung. Mit einfachen Worten und echten Kennzahlen schauen wir erst auf Wolfsburg, dann auf Walldorf und schließlich dann nach Australien.

Enthaltene Werte: AU000000ASP3,DE0007164600,DE0007664039,DE0007664005

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