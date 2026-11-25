Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Inc. Der Boom bei Elektroautos ist kein Strohfeuer. Von Januar bis Oktober 2026 wurden in Deutschland 698.230 neue Pkw mit reinem Elektroantrieb zugelassen, 60,7 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen lag bei 28,2 %, nach 18,4 % im Vorjahr. Je mehr Autos rollen, desto mehr Zellen werden gebraucht, und desto stärker zählt, was in ihnen steckt. Gelingt es, Anode und Kathode leistungsfähiger und günstiger zu machen, könnte das den Absatz weiter stützen. Wir sehen uns daher Volkswagen, HPQ Silicon und BASF genauer an.

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