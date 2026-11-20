Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon. Wer abseits jeglicher Zivilisation ein stabiles Netz braucht, stand bisher vor einer echten Hürde: Woher kommt der Strom, wenn die nächste Steckdose meilenweit entfernt ist? SpaceX zeigt mit seinem Starlink Mini 2 und einem integrierten 71-Wh-Akku für bis zu 4,5 Stunden Laufzeit, wohin die Reise im Konsumentenbereich geht. Doch für professionelle Einsätze reicht das kaum aus. Hier setzt HPQ Silicon an: Das Unternehmen hat mit dem ENDURA+ MiniMax ein externes Stromsystem auf Basis von Silizium-Anoden vorgestellt, das das Terminal laut Unternehmensangaben bis zu 80 Stunden betreiben soll. Und Enovix zeigt, in welchen Märkten sich Silizium-Akkus zuerst durchsetzen.

Enthaltene Werte: CA40444L1031,US84615Q1031,US2935941078

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