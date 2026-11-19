Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Ein Raumschiff landet in den Greifarmen eines Startturms, eine andere Rakete mit 40 Satelliten an Bord stürzt ins Meer. Selten war der Wettlauf um die Internet-Vorherrschaft im Weltraum in den Medien so präsent wie am vergangenen Wochenende. SpaceX und Amazon stecken Milliarden in Netze im All und sind an der Börse zusammen rund 4.700 Mrd. USD wert. Doch wie in jedem Goldrausch verdienen vor allem die Schaufelverkäufer. Diese Rolle will HPQ Silicon übernehmen. Das hierzulande kaum bekannte Unternehmen aus Kanada ist an der Börse nur einen Bruchteil dessen wert, was die beiden Giganten auf die Waage bringen.

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