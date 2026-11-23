Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Neue Wachstumsziele sorgen für Kauflaune, innovative Materialien versprechen mehr Absatzchancen, während Sorgen um künstliche Intelligenz etablierte Geschäftsmodelle immer stärker unter Druck setzen. Drei börsennotierte Unternehmen zeigen, wie unterschiedlich Anleger Zukunftsaussichten bewerten. Doch welche Erwartungen sind belastbar, wo fehlen noch die kommerziellen Belege und welche Kursmarken werden jetzt entscheidend? Der Bericht beleuchtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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