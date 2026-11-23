Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Neue Wachstumsziele sorgen für Kauflaune, innovative Materialien versprechen mehr Absatzchancen, während Sorgen um künstliche Intelligenz etablierte Geschäftsmodelle immer stärker unter Druck setzen. Drei börsennotierte Unternehmen zeigen, wie unterschiedlich Anleger Zukunftsaussichten bewerten. Doch welche Erwartungen sind belastbar, wo fehlen noch die kommerziellen Belege und welche Kursmarken werden jetzt entscheidend? Der Bericht beleuchtet ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.