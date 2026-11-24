Die SAP-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am heutigen Dienstag fiel das Papier im Xetra-Handel bis zum Mittag um 1,2% auf 184,14 €, das Tagestief lag bei 183,70 €. Dazu kommen Meldungen des Walldorfer Softwarekonzerns über weitere Aktienrückkäufe für rund 374 Millionen €, den Abschluss der TechWolf-Übernahme und den Abgang von Kundenvorstand Thomas Saueressig. Damit stellt sich die Frage: Kann der Rückkauf den Kurs stützen, solange der Markt an der Zukunft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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