Der DAX reagierte im gestrigen Montagshandel mit einer furiosen Erholung auf die heftigen Verluste der Vortage. Angesichts der Wucht und der Dynamik der Gegenbewegung hätte man deren Fortsetzung am heutigen Dienstag erwarten können. Doch im frühen Handel dominierten Gewinnmitnahmen das Geschehen. Diese bringen die Erholung ins Wanken. Die Situation ist brenzliger als es auf den ersten Blick den Anschein hat - eine weitere Abverkaufswelle droht, ...

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