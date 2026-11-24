Die SAP-Aktie steht unter Druck. Nach dem Rückgang auf zuletzt 186,34 Euro notiert der Softwarekonzern rund 15 Prozent unter seinem Anfang November erreichten Hoch. Auslöser sind vor allem Befürchtungen, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware zunehmend verdrängen könnten. Dabei bleibt das operative Geschäft robust: Der Cloud-Auftragsbestand wächst kräftig, und SAP hält an seinen ambitionierten Wachstumszielen fest. Dennoch verunsichern die ...

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