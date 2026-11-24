Die SAP-Aktie hat ihren jüngsten Erholungsversuch abrupt beendet und in der Spitze rund -17% verloren. Damit scheiterte auch die in meiner Voranalyse favorisierte Aufwärtsbewegung, während sich das alternative Abwärtsszenario durchsetzte. Mit aktuell 184,24 € steht der DAX-Titel weiter unter Druck. Wo könnte die Korrektur nun enden? Starke Zahlen, aber die KI-Sorgen wachsen An mangelndem Wachstum lässt sich der jüngste Ausverkauf jedenfalls kaum ...

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