Steigende Gewinne reichen an der Börse nicht immer für steigende Kurse. Entscheidend ist, ob Unternehmen ihre Erwartungen erfüllen, liquide Mittel erwirtschaften und neue potenzielle Wachstumstreiber erschließen. Zwischen schwächerem Konsum, datengetriebenem Wandel im Rohstoffsektor und verzögerten Rüstungsaufträgen zeigen sich derzeit unterschiedliche Chancen und Risiken. Wo tragen bessere Margen eine Erholung, wann werden digitale Daten zu belastbaren Erlösen und wie stark belasten verschobene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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