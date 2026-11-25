Die Infineon-Aktie hat am Dienstag 9,68% verloren und bei 43,74 € geschlossen. Damit notiert der Halbleiterwert rund -51% unter seinem bisherigen Rekordhoch. RSI und MACD zeigen zwar bullische Divergenzen, doch beide Indikatoren haben zuletzt bärisch gekreuzt. Kann die nächste Unterstützung den Abverkauf bremsen, oder setzt sich die Korrektur fort? Chartanalyse zur Infineon-Aktie Seit dem Allzeithoch bei 88,85 € hat die Infineon-Aktie mehr als die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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