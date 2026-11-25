NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi von 80 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die angekündigte Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed biete für die Zeit nach dem Dupixent-Patentablauf die Klarheit, auf die der Markt gewartet habe, schrieb Trung Huynh am Mittwoch. Denn mit Insmed dürften die Franzosen bis zum Ende des Jahrzehnts überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zur EU-Konkurrenz. verzeichnen. Doch trotz des Kursanstiegs von mehr als 10 Prozent am Vortag notiere die Sanofi-Aktie immer noch mit einem Abschlag von 22 Prozent zum EU-Pharmasektor./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:02 / EST



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