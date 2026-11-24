11,2 Mrd. EUR waren für Evonik zu wenig. BASF zieht sich zurück. Analysten begrüßen die Absage der Übernahme. Ist die Aktie des Chemieriesen jetzt ein Kauf? Bei Bloom Energy stellt sich die Einstiegsfrage nach einem Kurssturz von knapp 60 %. Der Strombedarf neuer KI-Rechenzentren spricht für den Brennstoffzellenhersteller. Doch ist die Aktie bei 42 Mrd. USD Börsenwert schon günstig? RE Royalties bringt nach der Korrektur gerade einmal rund 10 Mio. CAD auf die Börsenwaage. Für Kursfantasie sorgt der US-Partner Solaris Energy, mit dem zusätzliche Solarfinanzierungen im Gespräch sind.

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