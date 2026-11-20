In turbulenten Börsenzeiten suchen Anleger Halt. Dividendenaktien gelten dann als Fels in der Brandung: Die Ausschüttung gibt Sicherheit, ganz gleich, was der Kurs gerade macht. Doch auch ein Fels kann Risse bekommen. Selbst ein langjähriger Dividendenaristokrat wie Fresenius musste die Ausschüttung in der jüngeren Vergangenheit einmal streichen - und ging gestärkt daraus hervor. Manchmal ist der freiwillige Verzicht die bessere Wahl. Die Deutsche Telekom kürzte ihre Dividende, um in Wachstum zu investieren - und weckte ihre Aktie damit aus der Lethargie. RE Royalties schlägt nun einen ähnlichen Weg ein.

Enthaltene Werte: CA75527Q1081,DE0005557508,DE0005785604

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