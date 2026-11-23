Die BASF-Aktie steht vor dem morgigen Kapitalmarkttag unter Verkaufsdruck. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung ist der Chemietitel zuletzt deutlich zurückgefallen. Aktuell notiert das Papier bei rund 49,50 Euro und erholt sich leicht. Auf Wochensicht summiert sich das Minus jedoch auf rund sieben bis neun Prozent. Damit hat sich die charttechnische Situation spürbar eingetrübt. Auch die gescheiterten Übernahmebemühungen um Evonik sorgten zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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