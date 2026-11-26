Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Der KI-Boom braucht Strom. Wie schnell neue Rechenzentren ans Netz gehen, hängt auch davon ab, wo verlässlich Energie, leistungsfähige Stromnetze und schnelle Datenleitungen verfügbar sind. Nach der Kurskorrektur rückt für Anleger eine andere Frage in den Vordergrund. Wer kann die milliardenschweren Investitionen der Branche in Aufträge verwandeln, diese zügig abarbeiten und daran gut verdienen? Den größten Hebel könnte NU E Power bieten. Der kanadische Stromprojektentwickler bringt gerade einmal 7 Mio. CAD auf die Börsenwaage. Die Kanadier wollen geeignete Standorte sichern, Genehmigungen einholen und Stromabnehmer gewinnen, um anschließend die Projekte zu verkaufen oder Partner an Bord zu holen. Auch beim Infrastrukturgiganten und beim Spezialanlagenbauer hat der Kursrückgang die Ausgangslage für Anleger verändert. Welche der drei Aktien bietet jetzt das beste Verhältnis von Chance und Risiko?

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