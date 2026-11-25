Die Aixtron-Aktie setzt ihre Talfahrt am Mittwoch, dem 25. November 2026, nach einem massiven Kursverlust vom Vortag fort. Der auf Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie spezialisierte Konzern gerät im Zuge eines breiten Abverkaufs von Chipaktien erneut unter Druck. Trotz neuer Aufträge von Nokia und starker Quartalszahlen belasten die Unsicherheit im Halbleitersektor und skeptische Analysteneinschätzungen die Stimmung.Aixtron-Aktie ...

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