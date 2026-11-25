Aroundtown liefert heute Zahlen. Nach dem "Schnäppchen" LEG, das man durch die Tochter Grand City Properties als Werttreiber identifizierte und nutzt, sollte man sich als Aktionär die netsprechenden Bilanzwirkungen durchaus wohlwollend anschauen. Dazu die Billionen-Ausschläge bei Nvidia & Co. Oder die beinahe erratischen Kursausschläge bei Aixtron. Im KI- und Tech-Aktienuniversum findet sich derzeit viel Unsicherheit, einige reden bereits von aufziehendem Bärenmarkt, ausgelöst von der Ki-Rechenznetrumsbubble. Vielleicht Zeit mal über Substanz nachzudenken. Über "normalisierte Immobilienbewertungen" ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.