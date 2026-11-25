Aroundtown liefert heute Zahlen. Nach dem "Schnäppchen" LEG, das man durch die Tochter Grand City Properties als Werttreiber identifizierte und nutzt, sollte man sich als Aktionär die netsprechenden Bilanzwirkungen durchaus wohlwollend anschauen. Dazu die Billionen-Ausschläge bei Nvidia & Co. Oder die beinahe erratischen Kursausschläge bei Aixtron. Im KI- und Tech-Aktienuniversum findet sich derzeit viel Unsicherheit, einige reden bereits von aufziehendem Bärenmarkt, ausgelöst von der Ki-Rechenznetrumsbubble. Vielleicht Zeit mal über Substanz nachzudenken. Über "normalisierte Immobilienbewertungen" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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