Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Heftige Einbrüche und jetzt auch noch ein Billionen IPO! Nach der scharfen Korrektur an den Wachstumsbörsen, die zuletzt selbst gefeierte KI-Unternehmen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, verlagert sich der Fokus der Investoren weg von reinen Software-Fantasien hin zu den physischen Grundlagen der digitalen Revolution. Denn der rasante Aufbau gigantischer Rechenzentren stößt auf beiden Seiten des Atlantiks an eine harte Grenze: die drohende Energiekrise und überlastete Stromnetze. Ohne eine verlässliche, rund um die Uhr verfügbare Grundlastversorgung droht dem gesamten KI-Boom ein abruptes Ausbremsen durch schlichten Strommangel. In Europa setzt man daher verstärkt auf den beschleunigten Ausbau von Offshore-Windparks, leistungsfähigen Stromtrassen und der gezielten Kopplung von Datenzentren an lokale Fernwärmenetze, um Abwärme sinnvoll zu nutzen. Bürger und Unternehmen ächzen unter hohen Stromkosten, nun soll eine Abschaffung der Stromsteuer helfen. Wer die jüngste Börsenkorrektur nutzt, um genau diese unsichtbaren Enabler des KI-Zeitalters genauer unter die Lupe zu nehmen, könnte von der nächsten großen Investitionswelle profitieren. Doch welche konkreten Unternehmen stehen bei diesem historischen Umbau der Energieversorgung jetzt in der ersten Reihe?

Den vollständigen Artikel lesen ...