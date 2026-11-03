Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Corp. Ein Stromnetz lässt sich nicht per Software-Update erweitern. Während Technologiekonzerne Milliarden in neue Rechenzentren investieren, fehlen vielerorts Kraftwerkskapazitäten, Netzanschlüsse und leistungsfähige Leitungen. Wie lukrativ dieser Engpass bereits ist, zeigen die jüngsten Quartalszahlen zweier amerikanischer Energieriesen. Gleichzeitig versuchen kleinere Projektentwickler, sich frühzeitig attraktive Standorte und künftige Stromabnehmer zu sichern.
Enthaltene Werte: CA6699882065,US36828A1016,US74762E1029Den vollständigen Artikel lesen ...
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